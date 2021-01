RC Lens : l'OM et le Stade Rennais pour se mettre à rêver

Le RC Lens a réalisé une très belle opération hier à la Mosson, en battant un Montpellier (2-1) baignant dans ses eaux au classement. Grâce à ces trois points, les Sang et Or sont désormais 6es, deux points devant l'OM (qui compte deux matches en retard) et deux points derrière le Stade Rennais, soit ses adversaires à Bollaert la semaine prochaine.

Le droit de rêver

« Si la réussite continue de les fuir à Bollaert, Lens n’a plus franchement la tête d’un promu, peut-on lire dans L’Equipe du jour. Avec 34 points en 22 matches, une poignée de cadors à leur tableau de chasse (PSG, Monaco, OM) et une 6e place au classement, Franck Haise sait que son équipe est « bien partie » pour se maintenir. S’il ne veut pas « fanfaronner », rappelant que « huit des onze joueurs qui ont commencé » contre Montpellier hier « étaient en Ligue 2 l’année dernière », l’entraîneur nordiste ne s’interdit pas non plus de rêver. »

« Son groupe est « ambitieux », dit-il, son staff aussi, et l’objectif restera quoi qu’il arrive de « finir le plus haut possible ». Alors que Marseille et Rennes, des concurrents que l’on n’imaginait pas directs en début de saison, sont attendus à Bollaert la semaine prochaine, Lens a en tout cas le droit de rêver. « C’est sûr que pour un promu, ce qu’on fait est énorme, s’est félicité Florian Sotoca hier. On profite de ce qui nous arrive. » »