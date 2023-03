RC Lens : l'OM sous pression, Openda stratosphérique... Les enseignements de la victoire contre Angers

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

L'OM doit gagner pour reprendre la deuxième place

On attendait des Lensois qu'ils s'imposent contre le dernier et doublent l'OM au classement. C'est chose faite ! Avec 57 points (contre 56 pour les Marseillais), les Artésiens ont collé une pression de dingue aux Phocéens qui devront gérer un déplacement périlleux face aux « invincibles » de Will Still demain soir (20h45) à Reims. Lens a en plus soigné sa différence de buts (+26 contre +24 pour l'OM).

La défense à quatre aura tenu un match... et 20 minutes !

Si Franck Haise avait reconduit sa défense à quatre qui avait fonctionné à Clermont, le début de match désastreux des Sang et Or, dominés et maladroits, a poussé le coach à revoir son plan de jeu pour revenir à un système à trois derrière avec des pistons. Un choix directement payant pour les Lensois qui n'ont mis que 7 minutes à faire la différence dans leur style habituel. On appréciera le sens du sacrifice de Florian Sotoca qui a occupé le poste de piston droit avec sérieux.

Openda est allé chercher Anto Drobjnak

Déjà auteur d'un triplé en cinq minutes à Clermont le week-end dernier, Loïs Openda marche sur l'eau actuellement. Contre Angers, le Belge a fêté sa sélection en équipe nationale par un doublé (30e, 46e). Auteur de ses 13e et 14e buts de la saison, le Belge a rattrapé Anto Drobjnak, le dernier joueur lensois à avoir inscrit autant de buts en une saison (1998-99). Il lui reste encore dix matchs pour marquer un peu plus l'Histoire.

Seko Fofana, un but libérateur ?

Il n'avait plus marqué depuis le début de saison. En 2023, on l'avait vu trois fois toucher les montants. Il avait aussi subi les critiques sur sa baisse de régime. Floqué de son habituel numéro 8 mais également du nom de son coéquipier Leca, Seko Fofana a rappelé qu'il était le patron de cette équipe en inscrivant le premier but du match avec beaucoup de détermination sur une passe laser de Salis Abdul Samed. Un but qui, on l'espère, va le libérer pour la fin de saison...