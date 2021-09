RC Lens : la belle déclaration de Kevin Danso au Racing

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Ce dimanche, L'Equipe consacre un article à Kevin Danso, recrue autrichienne du RC Lens. Le grand défenseur a connu un été agité, lui qui voulait absolument rejoindre les Sang et Or et a fait la grève de l'entraînement à Augsbourg. Son attitude a été mal perçue en Allemagne, occasionnant un ralentissement des négociations mais l'essentiel est là : Danso est lensois et il semble prendre beaucoup de plaisir dans sa nouvelle aventure, au point qu'il a déjà pardonné à son ancien club et fait une déclaration au nouveau.

« Je remercie Augsbourg pour ce qu’ils ont fait pour moi. Mais les choses ont tout de suite été claires. Il était temps de partir. D’assumer mon ambition de jouer, un jour, dans un très grand club. De montrer ce que je vaux. Ils ne voulaient pas que j’aille ailleurs en Allemagne. Lens, c’était le club et le moment idéal pour franchir un cap, un Championnat européen top. »

