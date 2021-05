RC Lens : la belle saison des Sang et Or masque un couac pour Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Promu en Ligue 1 cette saison, le RC Lens, 6e au classement après 36 journées disputées à égalité de points avec l'Olympique de Marseille, réalise un exercice 2020-2021 exceptionnel.

Mais il y a un couac à retenir de la saison des Sang et Or. Comme le révèle le CIES (Centre International d'Étude du Sport) dans sa lettre hebdomadaire, le Racing a assez peu utilisé ses joueurs formés au club. En effet, seulement 4 purs produits de la Gaillette (Ismaël Boura, David Pereira Da Costa, Adrien Louveau, Simon Banza) ont été utilisés cette saison par l'entraîneur Franck Haise, ce qui représente seulement 6,3% de temps de jeu disputé par les joueurs lensois. En Ligue 1, c'est l'AS Saint-Etienne qui fait le plus confiance aux joueurs issus de leur centre de formation.

Teams having fielded club-trained players for the highest % of domestic league minutes in each of the 🔟 major European leagues 🤠 @RCCelta greatest % overall 👏 Data for all teams in 2⃣8⃣ leagues in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/20qRN5LyUd pic.twitter.com/5ArtZKSvgK — CIES Football Obs (@CIES_Football) May 10, 2021