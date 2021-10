RC Lens : la Champions League, Jean-Louis Leca y pense

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Nous l'évoquions en début de journée, l'émission Rothen s'enflamme, présentée par l'ancien international désormais consultant pour RMC, prenait ses quartiers ce soir à Lens. Plusieurs joueurs et dirigeants ainsi que Franck Haise avaient pris place à côté de Jérôme Rothen pour évoquer le formidable parcours artésien depuis sa remontée dans l'élite il y a un an.

A propos de ses ambitions, Franck Haise a déclaré : "Les ambitions, elles sont d'abord dans le jeu, dans ce que l'on crée au quotidien, dans la cohésion. Si tous ces éléments sont réunis, on peut certainement avoir des ambitions et on en a. Mais après 11 journées, on peut seulement dire qu'on est très contents d'avoir ces 21 points et d'être sur le podium, ça c'est sûr. Mais pour la suite, on verra chaque semaine. On a des arguments, on travaille bien, j'ai de bons joueurs, on a moins de moyens mais peut-être pas moins de qualité que certains".

Jean-Louis Leca, lui, a osé parler de Champions League : "Le coach a pour habitude de dire à chaque causerie : "Faisons du Lens, ne parlons pas de résultats, continuons à être dans nos valeurs". C'est exactement ce que l'on fait. Après, il y a des équipes qui sont programmées pour être là (sur le podium). Si ces équipes ne performent pas et que nous, on arrive à être là, s’il faut manger une bonne part de gâteau, on ne s’en privera pas. On ne se prend pas la tête sur l’Europe, finir à telle place ou faire des calculs avant chaque match. Ce sont des discours qu’on n'a jamais tenus entre nous. Aujourd’hui, à chaque match, on se dit qu’on va jouer telle équipe avec tel plan de jeu. On est dans la recherche de la mise en difficulté de l’adversaire. Ça se passe bien parce qu’il y a un groupe et un staff à bloc".

