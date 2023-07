RC Lens : La composition est tombée

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Pour son premier match face à une équipe européenne, le RC Lens affronte le VfL Wolfsburg. Le match est visible sur la chaîne Youtube du club allemand. La composition des Sang et Or est connue. Un onze type sur la pelouse Franck Haise pourrait avoir aligné son futur onze titulaire sur la pelouse de Wolfsburg. 🔥 Voici les 1⃣1⃣ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐨𝐫 qui débuteront face au @VfL_Wolfsburg : Samba (c) - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Spierings, Abdul Samed, Pereira da Costa - Fulgini, Thomasson, Guilavogui.



Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur