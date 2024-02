RC Lens : Haise livre les clés pour écarter Fribourg, Samba glisse une confidence

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Franck Haise était en conférence de presse ce mercredi à la veille du rendez-vous européen contre Fribourg. "Je ne dirais pas que nous sommes favoris. Fribourg est une équipe expérimentée, athlétique, stable, avec un entraîneur qui est là depuis très longtemps. Mais on a l'objectif de jouer encore quelques matches européens en 2024. On est très heureux et très fiers d'être là."

Samba : "C'est excitant ce genre de match"

Le RCL est en forme et son coach s'est réjoui d'avoir le choix des hommes... "J'ai du monde dans l'effectif, j'ai un groupe homogène d'une vingtaine de joueurs, qui s'entendent bien. C'est bien d'avoir ce type de choix à faire. C'est le cas au milieu entre l'expérience et la jeunesse. On verra. On en reparlera !" Présent à ses côtés, Brice Samba a lui aussi fait part de sa détermination. "C'est excitant ce genre de match. On l'aborde bien, sereinement, il faudra répondre présent. Pour avoir parler avec Loïs (Openda) de cette équipe on sait que ce sera très compliqué, surtout chez eux car c'est une équipe accrocheuse, joueuse, qui court énormément. Il faudra être à 100%. On espère répondre présent pour l'événement. On se donne le droit de rêver."

