RC Lens : la date du retour de Neil El Aynaoui est fixée

Samedi soir, à l’issue de la belle victoire du RC Lens sur Leicester City (3-0), Will Still a fait le point sur les blessés du Racing. L’occasion pour le technicien belge de revenir sur l’épineux cas Neil El Aynaoui, dont le transfert à Monaco a achoppé suite à un problème au genou détecté à la visite médicale.

Abdul Samed, lui, sera apte pour Angers

Alors que du côté de l’ASM, on considérait que l’ancien Nancéien devait forcément passer sur le billard et être absent de longs mois, du côté du RC Lens on tient toujours la même ligne et si Neil El Aynaoui n’est pas apparu lors de la préparation et ne sera pas prêt pour la reprise de Ligue 1 à Angers dimanche prochain (17h), son retour serait imminent :

« Il continue sa revalidation. Il devrait être de retour d’ici 10 jours sur le terrain. Cela va prendre encore un peu de temps mais ça suit son cours et ça en est là où ça doit être ».

Face aux médias, Will Still est également revenu sur la présence de Salis Abdul Samed sur le banc et non entré en jeu contre Leicester. « Un choix » justifié par les soucis physiques connus par le Ghanéen durant la préparation : « On l’amène vers là où on veut qu’il soit mais on n’y est pas encore ». Pour Angers, cela devrait en revanche être bon pour lui…

