RC Lens : la déclaration d’amour enflammée de Gervais Martel au peuple sang et or

Si le RC Lens a autant de mal à se faire respecter cette saison à domicile, Franck Haise pense qu’il s’agit de l’effet huis-clos. Sans leurs fidèles supporters, il est plus difficile pour les Sang et Or de marcher sur leurs adversaires. L’OGC Nice s’en est rendu compte pas plus tard que ce samedi en s’imposant en Artois (1-0). Conscient du problème, Gervais Martel a tenu à rendre hommage aux supporters des Sang et Or. L’ancien président connaît sans doute mieux que quiconque leur importance.

« Personne ne peut l’abuser »

« Même si j’ai eu parfois du mal à lui expliquer ce que j’avais moi-même du mal à comprendre, le public m’a obligé. Il m’a tiré vers le haut, en me forçant à être performant et à ne pas lâcher. Personne ne peut l’abuser, a déclaré l’ancien président du RC Lens dans des propos relayés par Lensois.com. Au bout de 2, 3 matchs, il a compris à quel joueur il a affaire. Le coup de l’attaquant qui charge le gardien qui a pris le ballon pour avoir le temps de se replacer, ça marche ailleurs : les gens sont contents, le mec a mis un coup. Ici, ça ne passe pas. Ceux qui viennent à Bollaert respirent le foot. Le public, c’est l’adrénaline du foot partout. A Lens, ça va au-delà : si un joueur n’est pas connecté avec le public – et des comme ça, j’en ai vu passer –, il n’est pas connecté avec le club parce que le public, c’est le club. Le foot est en danger, oui. Parce qu’à force de prendre des habitudes différentes de celles que tu avais, tu peux changer. Il y a un risque. »