RC Lens : la direction impose de nouvelles règles aux ultras

On sait que les relations entre la direction du RC Lens et ses ultras se sont fortement détériorées depuis le derby du 18 septembre. L'envahissement de terrain à la pause avait entraîné un huis clos de deux matches et des sanctions en interne contre les fautifs. Eh bien, depuis, ça ne s'est pas arrangé. Au contraire, ça a même empiré ! En effet, le site Actu Pas-de-Calais révèle que les associations de supporters ont reçu un courrier officiel du Racing avec de nouvelles règles qu'elles ont l'obligation de respecter.

Parmi ces règles, on trouve l'interdiction de réaliser des tifos en papier, comme celui, pas validé par la direction, du derby sur lequel on avait pu lire "Lillois merda". Les autres animations prévues devront recevoir l'aval du club au préalable. Les fumigènes sont également bannis. Le Racing portera plainte contre tout supporter qui en craquera. Par ailleurs, une brigade cynophile sera déployée à Bollaert à chaque match pour dénicher les fumigènes. Enfin, les déplacements seront aussi très encadrés. Toutes les associations devront dire si elles font le voyage et combien de places elles veulent. S'il en reste, elles ne seront pas remises à la vente. Enfin, les supporters se déplaçant en dehors du cortège officiel ne seront plus encadrés par la sécurité du club. Beaucoup de mesures très restrictives qui ne vont pas améliorer la situation en Artois !

