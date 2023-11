RC Lens : la double réponse fracassante des Sang et Or au Stade Rennais pour Haise

Dimanche dernier, Mohamed Toubache-Ter a révélé que le Stade Rennais aimerait, et ce depuis l'été dernier, faire venir l'actuel entraîneur du RC Lens, Franck Haise, sur son banc la saison prochaine. Mais au moment d'approcher le coach des Sang et Or, le directeur sportif rennais, Florian Maurice, aurait commis une grosse boulette. "Le 5 juillet, Florian Maurice a fait part à un représentant de son envie d’attirer Franck Haise, pensant que cet agent est celui du coach lensois… alors que pas du tout. Mieux, ce représentant a écouté sans rien dire."

Le dossier Haise au coeur du débat

Cette semaine, l'avenir de Franck Haise au RC Lens fait l'objet d'un débat du côté de But! Lens. La vidéo dans cet article et en suivant ce lien.

