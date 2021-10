RC Lens : la facture salée des débordements du derby

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Un point de retrait avec sursis et deux matches à huis clos déjà purgés. Contrairement au LOSC, qui s'est indigné des décisions prononcées hier par la commission de discipline de la LFP, le RC Lens, lui, s'en est félicité. « Lourdement sanctionné dans le cadre des mesures conservatoires prises le 20 septembre dernier, le Racing Club de Lens salue la lucidité de la commission de discipline dont le jugement a été fondé sur une analyse approfondie et éclairée du déroulement des faits, a écrit le club dans un communiqué. Le RCL, heureux de retrouver très prochainement le public de Bollaert, appelle aux sens de la responsabilité de chacun et continuera à se montrer intransigeant contre tout comportement inadapté au sein de l’antre sang et or. »

Il faut dire que les dirigeants lensois avaient tout fait pour éviter de plus lourdes sanctions. La Voix du Nord révèle ainsi que la facture totale des débordements du derby s'élève à 2 M€ pour lui entre le manque à gagner dû aux deux matches à huis clos, la réorganisation de son système de sécurité et les travaux dans le parcage visiteurs ainsi que dans la tribune Marek. C'était déjà suffisamment salé, sans parler des rapports tendus avec les groupes de supporters, qui n'ont pas apprécié le fait que des sanctions individuelles allaient être prononcées par le club lui-même. Le Racing a pris les devants et il a bien fait !

Communiqué du Racing Club de Lens suite à la décision de la Commission de Discipline de la @LFPfr après les événements de #RCLLOSC.



