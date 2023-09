RC Lens : la liste de Haise pour Séville est tombée, une (petite) surprise !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C’est avec un groupe élargi à 22 éléments que le RC Lens se déplace à Sanchez Pizjuan pour y affronter le FC Séville ce mercredi soir (21 heures). Dans ce groupe qui contient trois gardiens, neuf défenseurs, six milieux et quatre attaquants, on notera la présence de Nampalys Mendy et Neil El Ayanaoui, pour qui ce sera la première avec les Sang et Or. Sishuba envoyé en Youth League En revanche, on peut noter l’absence des jeunes Fodé Sylla et Ayanda Sishuba, laissés à disposition de l’équipe de Youth League. J-1 avant #SevillaFCRCL 👊



Voici les 22 joueurs convoqués par Franck Haise pour la rencontre de @ChampionsLeague face au Séville FC demain !



➡️ Nampalys Mendy et Neil El Aynaoui font leur première apparition dans le groupe artésien.#FierDEtreLensois #UCL — Racing Club de Lens (@RCLens) September 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer En déplacement à Séville mercredi, Franck Haise a convoqué un groupe de 22 joueurs pour les débuts du RC Lens en Ligue des Champions. Si Nampalys Mendy et Neil El Ayanaoui feront peut-être leurs débuts à Sanchez Pizjuan, Sishuba n'est pas du voyage avec les A.

