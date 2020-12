RC Lens : la liste des problèmes que les Sang et Or doivent régler pour se relancer

Si on pensait que le RC Lens allait se redresser après sa victoire à Dijon (0-1), les Sang et Or ont vécu un double coup d'arrêt cette semaine à Bollaert-Delelis. D'abord accroché par Nantes (1-1) mercredi, les hommes de Franck Haise ont de nouveau calé dimanche face au SCO Angers (1-3). Une défaite qui tâche un peu le bon bilan du Racing en ce début de saison.

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Jonathan Gradit a tenté d'expliquer les problèmes lensois : « On a connu plus de déchet que d'habitude. On n'a peut-être pas fait la bonne passe au bon moment, ou des passes approximatives. Il nous a manqué de la qualité technique. On a perdu des ballons un peu bêtes. Mais on a réussi à obtenir des situations », analyse le défenseur.

Et Gradit plaide pour le coup de mou passager : « On est attendus et on engage beaucoup de monde dans la surface adverse. C'est un coup de moins bien mais il ne faut pas tout remettre en cause. On doit régler nos problèmes à la perte de balle. Améliorer notre équilibre, être plus attentifs ». Des changements à mettre en place dès le déplacement à Rennes samedi soir (17h).