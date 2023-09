RC Lens : la pépite Sishuba au cœur d’une nouvelle bataille !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Si cet été, le RC Lens est finalement parvenu à conserver Ayanda Sishuba (18 ans), courtisé par Bruges pour un prêt, le grand Espoir belge des Sang et Or fait l’objet d’une nouvelle bataille post-Mercato : celle de sa nationalité sportive future. L’Afrique du Sud veut Sishuba S’il est né à Tournai (Belgique) et dispose aujourd’hui de la nationalité belge, Ayanda Sishuba est le fils de l’ancien international sud-africain Asanda Sishuba… et à ce titre les Bafana Bafana rêvent de le récupérer. Comme le rapporte Lensois.com, Hugo Broos, le sélectionneur des « SudAf » a lancé un appel à Sishuba : « Il (Ayanda Sishuba, NDLR) joue dans l’élite française donc nous verrons et lui donnerons sa chance. C’est maintenant au joueur de montrer qu’il a les qualités que nous aimons en tant que joueur des Bafana Bafana ». Du côté de la Belgique, on n’a pas non plus l’intention de laisser filer Sishuba, lequel joue déjà dans les catégories jeunes des Diables Rouges. Podcast Men's Up Life Pour résumer L'Afrique du Sud cherche à attirer le prometteur espoir belge Ayanda Sishuba (RC Lens, 18 ans). Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana, a ouvert la porte à l'espoir des Sang et Or s'il confirme cette saison en Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur