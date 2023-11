RC Lens - Mercato : la 1ère piste pour janvier n'emballe pas les supporters

Jeudi, le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a assuré que Sekou Koita figurait dans les petits papiers du RC Lens pour janvier. A 23 ans, l'attaquant malien joue peu avec le RB Salzbourg et un départ cet hiver est la solution privilégiée par toutes les parties étant donné que son contrat s'achève en juin 2024. L'Eintracht Francfort et Stuttgart seraient également sur le coup, ainsi que des clubs saoudiens.

Le site Lensois.com a sondé ces lecteurs pour savoir si cette arrivée en janvier serait pertinente, sachant que le Racing possède déjà plusieurs attaquants entre Elye Wahi, Morgan Guilavogui ou Florian Sotoca. Eh bien, les réactions sont plus que négatives sur le sujet ! Ils sont 53,7% à se dire mitigés et 16,71 à penser qu'il ne s'agit pas du bon profil. Seuls 29,59% estiment qu'il faut foncer pour Koita. Les supporters pensent donc qu'il y a d'autres priorités au niveau du recrutement...

Pour résumer

