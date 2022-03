RC Lens : la réaction du vestiaire sang et or à la convocation de Clauss en équipe de France

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres amicales face à la Côte d’Ivoire, le 25 mars à Marseille, puis l’Afrique du Sud, quatre jours plus tard à Lille.

La joie des Sang et Or à la convocation de Clauss chez les Bleus

Pour la première fois de sa carrière, le piston droit du RC Lens, Jonathan Clauss, a été appelé chez les Bleus. Comme on peut le voir sur la vidéo publiée par le club lensois sur son compte Twitter, le vestiaire sang et or, qui a suivi à la Gaillette la conférence de presse de Didier Deschamps, a fêté dignement la première convocation de leur coéquipier, en lui sautant dessus et en lui jetant de l'eau.

Fabien Chorlet

Rédacteur