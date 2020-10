RC Lens : la rencontre face au FC Nantes reportée (officiel)

La nouvelle ne faisait guère de doutes au vu des informations récentes, elle est désormais officielle, la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes est reportée à une date ultérieure.

Durement impactés par le Covid-19 après plus d'une dizaine de joueurs infectés, les Sang et Or ne sont pas en mesure d'aligner 20 joueurs sur les 30 prévus pour cette rencontre. Le match, qui devait se tenir ce dimanche à 13 heures, n'aura donc pas lieu.