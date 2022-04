RC Lens : la réponse moqueuse de Gradit sur la course à l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après la défaite ce dimanche du RC Lens sur la pelouse du RC Strasbourg (1-0), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, le défenseur central des Sang et Or, Jonathan Gradit, s'est arrêté en zone mixte où il a été interrogé sur la course à l'Europe.

"Si on gagne contre Nice, on nous dira qu’on joue l’Europe"

"Quand on a perdu contre Brest, on nous disait "mort", et quand on a gagné face à Clermont, on disait que l’on pouvait être européen. Ça va vite des deux côtés, on le sait. Il va falloir faire un bon match contre Nice, et si on gagne, on nous dira qu’on joue l’Europe. Forcément que par rapport à Strasbourg, ça sera plus compliqué pour nous, mais on n’a jamais rien lâché, et on ne lâchera rien jusqu’au bout", a répondu Jonathan Gradit devant les médias.

#LeDébrief après #RCSARCL



💬 Franck Haise : « Les deux équipes sont proches. C'est évidemment décevant de ne pas ramener quelque chose. »

💬 Jonathan Gradit : « Un match tactique qui s'est joué sur un coup du sort. » pic.twitter.com/bnDWIegEx7 — Racing Club de Lens (@RCLens) April 3, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur