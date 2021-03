RC Lens : la statistique révélatrice de l'importance de Jonathan Clauss

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au RC Strasbourg

Arrivé libre cet été au RC Lens en provenance de Bielefeld, Jonathan Clauss est l'une des révélations de la saison de Ligue 1. Auteur de deux buts et cinq passes décisives en 25 matchs de championnat disputés, le latéral droit français n'en finit plus d'impressionner avec les Sang et Or, qui pointent à la cinquième place du classement.

Clauss, un latéral offensif

Jonathan Clauss Credit Photo - Icon Sport

Preuve de sa belle saison, Clauss est le deuxième meilleur centreur de Ligue 1 derrière le défenseur de l'Olympique Lyonnais, Léo Dubois. Avec 165 centres tentés, soit 6,6 par match en moyenne, le natif de Strasbourg, très à l'aise dans le système lensois, se montre toujours très actif sur le plan offensif.

Il y a cinq ans, Jonathan Clauss se levait à 4h du mat’ pour distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. Aujourd’hui, il est devenu titulaire indiscutable du Racing Club de Lens. https://t.co/ul39v5DeWf — SO FOOT (@sofoot) March 19, 2021