RC Lens : la victime du grand retour de Seko Fofana est toute désignée

Ce coup-ci, ce devrait être la bonne. Après un retour sur les terrains matérialisé par une entrée intéressante contre Reims (4-4), Seko Fofana devrait enfin lancer son aventure au RC Lens. Recrue la plus chère du club, le milieu de terrain devrait être titularisé pour la première fois face à Dijon ce dimanche.

Plombé par une blessure persistante à la cuisse depuis son arrivée dans le Nord, Seko Fofana n'a fait que deux apparitions en championnat pour le moment. Franck Haise ayant décidé de prendre son temps, c'est seulement en cette fin novembre que le milieu de terrain, attraction du Mercato estival, sera lancé.

Doucouré plutôt que Cahuzac sur le banc

Et la victime de son intronisation est désignée : Cheick Doucouré. Le jeune milieu de terrain souffre d'un profil trop similaire à Fofana pour pouvoir être associé à lui. « La cellule de recrutement avait ciblé son profil box to box, complémentaire de Yannick Cahuzac. Le premier doit bonifier la possession avec avec sa maîtrise technique. Casser des lignes, changer le rythme. Le second sécuriser les pertes de balle », écrit l'équipe dans son édition du jour.