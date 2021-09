RC Lens : la victoire contre le LOSC fait s’extasier une recrue du FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La carrière de Wylan Cyprien est tout sauf rectiligne. Formé au RC Lens, le milieu de 26 ans l’a ensuite quitté pour signer à l’OGC Nice avant de partir à Parme pour être finalement prêté au FC Nantes cet été.

Malgré ce périple, Cyprien n’a jamais perdu son amour pour le RC Lens. La preuve : il a été l’un des premiers à envoyer un clin d’œil aux Sang et Or hier après leur victoire dans le derby qui l’oppose au LOSC (1-0).

« Olalala », a-t-il sobrement tweeté en relayant de plus un message diffusé sur le compte officiel du club artésien : « P***** 15 ans. » Au-delà des incidents survenus en marge de la rencontre entre les deux équipes, sûr qu’on n’a pas fini d’entendre parler de ce derby déjà historique.

Olalala ♥️💛 — Wylan Cyprien (@WylanCyprien) September 18, 2021