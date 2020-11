RC Lens : le 11 de rêve 100% formé à la Gaillette

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Didier Desprez (gardien, 21 ans)

Depuis la retraite de Charles Itandje, les gardiens formés à Lens ne sont pas légions au plus haut niveau. Par défaut, c'est donc l'actuel numéro 3 de l'effectif – international U20 tricolore – qui hérite de la place de titulaire.

Serge Aurier (latéral droit, 27 ans)

Parti de Lens en 2012, l'international ivoirien a su habillement mener sa barque pour devenir une valeur sûre à son poste. S'il a parfois eu quelques écarts de comportement (Periscope, accrochage avec la police), le gamin de Sevran peut quand même se prévaloir d'un beau parcours de Toulouse à Tottenham en passant par le PSG.

Raphaël Varane (défenseur central, 27 ans)

La fierté du centre de formation nordiste. Parti du Racing en 2011 avec la relégation en Ligue 2, le natif de Lille parvient à durer au Real Madrid, son club depuis plus de neuf ans. Il est aussi devenu Champion du Monde avec l'équipe de France et compte déjà 70 capes. Parti pour marquer l'histoire du football français...

Jean-Philippe Gbamin (défenseur central, 25 ans)

S'il joue aujourd'hui davantage dans l'entrejeu à Everton, l'international ivoirien (12 capes) a démarré en défense centrale chez les Sang et Or. Parti en 2016, il s'est fait un nom à Mayence en Allemagne avant de rejoindre la Premier League il y a un peu plus d'un an pour 25 M€.

Timothée Kolodziejczak (latéral gauche, 29 ans)

Natif d'Avion, le défenseur de l'AS Saint-Etienne n'a jamais joué en pro dans son club formateur, suivant Claude Puel à Lyon en 2008 alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. S'il n'a pas réussi à l'OL, « Kolo » a quand même su mener sa carrière convenablement, glanant notamment deux Ligue Europa sous les couleurs du FC Séville dans un parcours qui l'a vu passer de Nice au Mexique en passant par l'Andalousie et l'Allemagne.

Geoffrey Kondogbia (milieu défensif, 27 ans)

Comme beaucoup de joueurs issus de la Gaillette, le capitaine de la sélection du Centrafrique n'a pas vraiment eu le temps d'être profitable au RC Lens. Une saison pleine (39 matches) et puis s'en va. Passé ensuite par Séville, Monaco, Valence et l'Atlético Madrid, le natif de Nemours a déjà généré près de 97 M€ d'indemnités de transferts.

Wylan Cyprien (Parme, 25 ans)

Parti du Racing pour rejoindre l'OGC Nice à l'été 2016 moyennant 5 M€, le Guadeloupéen est parvenu à conquérir la Ligue 1 sous les couleurs du Gym. Si une grave blessure l'a privé d'un départ plus précoce à l'étranger, Wylan s'est envolé pour la Série A début octobre, rejoignant Parme en prêt avec obligation d'achat.

Benjamin Bourigeaud (milieu offensif, 26 ans)

Transféré au Stade Rennais pour 3,5 M€ à l'été 2017, le Calaisien a accompagné la montée en puissance des Rouge et Noir jusqu'à la qualification en C1. Courtisé par le FC Séville, il dispute sans doute sa dernière saison dans l'Hexagone avant son grand départ...

Jeff Reine-Adélaïde (milieu offensif, 22 ans)

Sacrifié par Gervais Martel pour sauver le club avec son comparse Yassin Fortuné alors qu'il n'était qu'une pépite du centre de formation, le natif de Champigny-sur-Marne est parvenu à éclore au plus haut niveau. S'il n'a pas eu sa chance à Arsenal, « JRA » a persévéré, s'est relancé au SCO Angers avant son gros transfert à l'OL (25 M€) à l'été 2019 puis son prêt avec option d'achat à l'OGC Nice cette saison.

Thorgan Hazard (milieu offensif, 27 ans)

Promis à un brillant avenir et plus prometteur que son frère Eden, le Belge a sans doute quitté trop tôt l'Artois, rejoignant Chelsea dès l'été 2012 en même temps que son ainé.S'il n'a pas eu sa chance chez les Blues, Thorgan s'est fait un prénom dans son pays à Zulte Waregem avant de filer en Bundesliga au Borussia Monchengladbach. Transféré au BvB à l'été 2019 pour 25,5 M€, il s'est imposé en parallèle avec les Diables rouges (31 sélections, 4 buts).

Nolan Roux (attaquant, 32 ans)

On aurait pu opter pour l'éternel Espoir Baptiste Guillaume (VAFC) ou pour le présent lensois avec Simon Banza mais Nolan Roux est sans doute le « nom » le plus prestigieux chez les attaquants formés au RC Lens. Bien sûr, le natif de Compiègne a dû partir à Brest pour faire carrière mais il est parvenu à bien retomber sur ses pattes, passant par Lille, Saint-Etienne, Metz, Guingamp ou encore Nîmes. Au final, à 32 ans, il compte 283 matches dans l'élite, 73 buts et 27 passes décisives. Solide.