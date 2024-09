RC Lens : le bel hommage de Bollaert à Raphaël Varane

Cette semaine, le couperet est tombé : lassé de ses trop nombreuses blessures ces dernières saisons, Raphaël Varane (31 ans) a décidé de mettre prématurément un terme à sa carrière et d’amorcer sa reconversion dans l’organigramme de Côme (Série A), son dernier club.

La retraite du capitaine des Champions du Monde 2018 a trouvé un écho particulier du côté du RC Lens, son club formateur, où les Red Tigers lui ont rendu hommage ce samedi durant la rencontre Lens – Nice : « Un parcours atypique pour un joueur emblématique. Bonne retraite Raphaël », pouvait-on lire dans le kop lensois.

S’il avait été question d’un retour chez les Sang et Or pour boucler la boucle cet été, le Racing n’avait finalement pas activé cette piste du fait de réserve sur l’état physique de l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United. A raison visiblement…

