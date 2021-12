RC Lens : le bon, la brute et le truand des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le bilan général :

9e de Ligue 1 (27 pts)

Qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France face au LOSC.

Le bon : Jonathan Clauss

Les supporters du Racing le réclament à cor et à cri en équipe de France. Même Didier Deschamps, dans un premier temps réticent, commence à considérer l'excellent piston droit des Sang et Or, devenu cette saison tireur de coup de pied arrêté hors-pair. Décisif comme jamais dans sa carrière (7 passes décisives, 2 buts), l'Alsacien aurait même tapé dans l'oeil... du Real Madrid. Avec le polonais Przemyslaw Frankowski, Lens a la chance de disposer d'une sacrée paire de pistons.

La brute : Kévin Danso

Arrivé cet été en provenance d'Augsbourg après avoir fait des pieds et des mains pour signer à Lens, l'Autrichien s'est facilement imposé comme le nouveau pilier défensif du Racing. On comprend mieux pourquoi Florent Ghisolfi (coordinateur sportif) n'avait pas d'autres idées en tête que de faire signer ce stoppeur à la fois puissant et propre, amené à devenir le successeur de David Alaba (ex-Bayern Munich, aujourd'hui au Real Madrid) dans sa sélection.

Le truand : Seko Fofana

Monstrueux de par son abattage et ses capacités de jeu en « box-to-box », le capitaine des Sang et Or (quand Yannick Cahuzac n'est pas sur le pré) s'est imposé comme LE milieu le plus redouté de Ligue 1, capable de percer tous les coffres-forts. Face à lui, même l'entrejeu du PSG a volé en éclats. Pas étonnant que de nombreux grands clubs aient dépêché des émissaires pour le voir à l'oeuvre...