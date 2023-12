RC Lens : le bon, la brute et le truand des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le bon : Brice Samba

Arrivé à l’été 2022 au RC Lens, Brice Samba, impérial sur sa ligne, rassurant dans les airs, à l’aise avec ses pieds et précieux dans le vestiaire sang et or, a fait une première saison exceptionnelle sous le maillot lensois. Et la première partie de saison de l’ancien portier de l’Olympique de Marseille est dans la lignée de sa saison dernière. Ce qui lui a valu d’être appelé à chaque rassemblement des Bleus depuis mars dernier, d’être nommé meilleur gardien de Ligue 1 de la saison 2022-2023 aux Trophées UNFP et de finir 10e au Trophée Yachine 2023.

La brute : Florian Sotoca

Ce n’est sûrement pas le nom le plus clinquant de l’effectif du RC Lens mais Florian Sotoca, joueur de collectif par excellence, est l’un des éléments les plus importants de l’équipe de Franck Haise. Par son âme de guerrier, sa polyvalence et son importance sur et en dehors des terrains, le numéro 7 des Sang et Or continue d’être le véritable symbole du club artésien.

Le truand : Stijn Spierings

Stijn Spierings est le joueur lensois qui a le plus déçu de 2023. Arrivé librement l’été dernier au RC Lens en provenance de Toulouse, le milieu de terrain néerlandais n’a jamais retrouvé le niveau qu’il affichait au Téfécé la saison dernière et n’est pas parvenu à s’imposer dans le vestiaire sang et or. Face à cette situation, Stijn Spierings a quitté le RC Lens seulement trois mois après son arrivée dans l’Artois, faisant son retour à Toulouse sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat.

