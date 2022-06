Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le calendrier 2022/23 du RC Lens en Ligue 1 ⚔️📅 pic.twitter.com/b4Du1Hud40 — BeFoot (@_BeFoot) June 17, 2022

Pour résumer La LFP a dévoilé ce vendredi le calendrier du RC Lens pour la saison de Ligue 1 2022-2023. La saison sera tronquée à la 16ème journée en raison de la Coupe du Monde au Qatar, et reprendra le 28 décembre sous la forme d'un boxing Day. Le programme complet avec notamment un derby face à Lille.

Adam Duarte

Rédacteur