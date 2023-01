RC Lens : Le Cardinal veut convaincre Haise

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

« Essayer de gagner chaque match…. Après, on n’y arrive pas toujours mais ça commence par celui de Linas-Montlhéry. Face à une équipe qui a fait un parcours magnifique en Coupe l’an dernier, qui a battu une Ligue 1 3-0, si on n’est pas alerté, on ne le sera jamais. La Coupe de France est une alerte pour tous les clubs présumés supérieurs »... voilà comment Franck Haise a présenté le match de Coupe de France du RC Lens ce samedi face à Linas-Montlhéry. Un rendez-vous que Julien Le Cardinal, arrivé en Artois cet hiver, attend avec impatience... « J’ai encore beaucoup de choses à travailler » «Je suis impatient. Il faut que j’arrive à faire des bons matchs, et surtout à bien intégrer les systèmes que le coach veut mettre en place. Notamment celui sur le positionnement tactique. J’ai encore beaucoup de choses à travailler. Je vais donner le meilleur de moi-même et essayer de faire le meilleur match possible », a-t-il indiqué en conférence de presse. Avant d'ajouter... «Les matches de Coupe de France, il faut les prendre un par un. C’est onze joueurs contre onze. Même si c’est une équipe de N3, on a vu l’année dernière qu’ils avaient sorti une Ligue 1. Ils vont tout donner. C’est à nous de tout donner aussi. Il ne faut pas minimiser la rencontre. C’est un match comme les autres, et il faut le prendre comme les autres.» Coup d'envoi à 15h30. La nouvelle recrue du #RCLens savoure depuis son arrivée au clubhttps://t.co/ePHZbB7zj8 pic.twitter.com/aV1oG1fVK2 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 5, 2023

Laurent HESS

Rédacteur