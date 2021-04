RC Lens : le choc face au PSG, la course avec l'OM, Farinez… c'était la conférence de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face à Brest

Farinez titulaire au Parc, Kakuta dans l'attente

"Wuilker (Farinez) sera dans les buts samedi. On verra si on peut amener Leca sur le banc, mais c'est peu probable. Oudjani, Louveau et Diallo absent jusqu'à la fin de saison. Kakuta s'entraîne individuellement, on attend les tests. Doucouré a repris l'entraînement individuel et a repris le collectif aujourd'hui."

Les médias qui parlent plus de l'OM et de Rennes

"On parle plus de Marseille et de Rennes pour la 5e place, ça ne me gène pas car c'est la réalité. Ils sont armés, ils sont sur une bonne série. Nous sommes des challengers. C'est assez logique."

Le PSG, un bon souvenir et une grosse ambition

"Le match aller avait contribué à donner de la confiance aux joueurs. Malgré les absences, c'était quand même le PSG. Ce qu'à fait Paris face à City en première période, j'étais admiratif. Je crois que Paris est focalisé pour tout gagner."