RC Lens : le club annonce 2 renforts dans son organigramme

Le départ de Florent Ghisolfi à Nice aura engendré une lente restructuration du côté du RC Lens. Plutôt que de trouver un remplaçant au directeur sportif, les dirigeants sang et or ont préféré élargir les pouvoirs de Franck Haise, tout en renforçant l'organigramme. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, en annonçant les arrivées de Samir Chamma au poste de coordinateur technique et de Valentin Taverne à celui de préparateur physique sur la musculation. Voici ce que le communiqué dit à propos de ces deux hommes :

Chamma, un retour plutôt qu'une arrivée

"Côté recrutement, c’est une silhouette familière de La Gaillette qui fait son retour. Arrivé au club en 2019 en qualité de recruteur, particulièrement impliqué dans les mercatos des deux premières saisons de Ligue 1 avant de s’engager dans un nouveau projet, Samir Chamma revient dans la maison Sang et Or. Celui qui a, par le passé, aiguisé son regard au sein de la sélection nationale du Luxembourg occupera le poste de coordinateur technique en lien direct avec la cellule recrutement du Racing Club de Lens. Une connaissance du club et de son fonctionnement qui facilite sa prise de fonction au sein des équipes de Grégory Thil."

"Côté staff professionnel, le Liévinois Valentin Taverne, précédemment data analyst en charge des données athlétiques, élargit ses fonctions et devient préparateur physique sur la musculation et le volet préventif musculaire. Fidèle à sa volonté de faire émerger des talents issus de la formation, le club nomme par ailleurs Pierre Capitaine, élément en devenir qui a fait ses gammes à La Gaillette auprès des équipes jeunes, comme deuxième analyste vidéo. En étoffant le staff dédié à l’analyse de jeu, domaine prégnant dans l’approche de Franck Haise, le Racing poursuit sa structuration."

Direction sportive, staff technique et cellule performance : le Racing Club de Lens peaufine sa réorganisation.



Pour résumer Suite au départ du directeur sportif Florent Ghisolfi à l'OGC Nice, le RC Lens a procédé à une réorganisation interne, qui se poursuit aujourd'hui avec l'arrivée de deux nouvelles personnes, un coordinateur technique et un préparateur physique sur la musculation.

