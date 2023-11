RC Lens : le club ouvre grand la porte à de nouveaux actionnaires, les supporters conquis !

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Les plus fidèles supporters du RC Lens peuvent avoir le sourire : leur club de cœur est toujours ouvert à leur entrée dans le capital. Si la question d’un actionnariat populaire est une idée qui murie depuis longtemps, Arnaud Pouille a confirmé qu’elle n’était pas rangée au fond des cartons des dirigeants des Sang et Or.

« Oui, la porte est ouverte »

« C’est quelque chose qui plaît, mais qu’il faut bien faire. Ça dépend aussi des cultures nationales. On est sur un modèle un peu particulier qui est en train de migrer. Avant, tout était public jusqu’à la fin des années 1990. Maintenant, c’est privé, un mix public-privé parfois. Il faut qu’on aborde bien ce virage, a expliqué le directeur général du RC Lens sur France 3. Oui, la porte est ouverte. On les attend. On discute avec eux. On les attend aussi sur leur proposition de solution. Le mariage entre une propriété privée et une propriété plus collective avec des supporters, on y travaille, mais ils ont aussi une part du boulot à faire (...) En ce moment, on est en train de discuter avec les collectivités sur un rachat potentiel du stade. Racheter le stade sans avoir les supporters actionnaires, ça serait un peu particulier. On vient de la compagnie des mines. Ça a toujours été collectif. Il faut que ça le reste quelque part. C’est notre ADN. On ne peut pas se trahir en fait. »

Le principe d'un actionnariat populaire un jour au #rclens n'est pas rangé au fond d'un placard :https://t.co/4wjl8mUvdE — Lensois.com Live (@LensoisComLive) November 23, 2023

Podcast Men's Up Life