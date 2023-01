RC Lens : le coup de gueule de Haise pour défendre les coachs de Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Comme par le passé, cette saison, les dirigeants du foot français sont sans pitiés ! 9 entraîneurs du championnat ont déjà été limogés pour l’instant durant cet exercice 2022-23. Avant d’affronter Brest en Coupe de France, Franck Haise a trouvé dommage cette instabilité. « La profession est comme ça mais c’est surtout une question à poser aux dirigeants. Il y aura toujours un 1er et un 20e, à tous les moments de la saison… Est-ce que tous ces changements sont logiques ? Je pense que quand il y en a 14 en 6 mois, il n’y a pas beaucoup de forme de logique et surtout beaucoup de crainte chez les dirigeants. Et comment le gérer ? Le plus simple est de limoger l’entraîneur. Ça satisfait tout le monde mais est-ce que c’est le mieux, ce n’est pas sûr. Avec 4 descentes, il y a surement plus de gens anxieux… », a-t-il confié dans des propos rapportés par lensois.com. ⚽️ PSG - Mercato : un finaliste du Mondial propose ses services #ButFC https://t.co/Sd3AJ2SsbZ — But! Football Club (@club_but) January 22, 2023

Pour résumer Le coach du RC Lens, Franck Haise, est revenu sur les limogeages des entraîneurs de Ligue 1 cette saison. 9 entraîneurs du championnat ont déjà été virés pour l’instant durant cet exercice 2022-23 et cela n'est pas encore terminé...

Thomas Salis

Rédacteur

Podcast Men's Up Life