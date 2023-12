RC Lens : le discours remobilisateur de Franck Haise avant Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Franck Haise était très énervé hier soir après le match nul du RC Lens à Montpellier (0-0). L'entraîneur sang et or a fustigé le manque de réalisme de ses troupes et a reconnu que la fatigue commençait à se faire sentir, alors qu'il avait accordé trois jours de repos avant le déplacement dans l'Hérault. Mais une fois cette déception digérée, il s'est tourné vers le rendez-vous de mardi contre le FC Séville à Bollaert en Champions League. Si le Racing ne s'incline pas, il conservera sa 3e place et sera reversé en Europa League. Un vrai objectif pour Haise.

"J’ai envie d’être en Coupe d’Europe en 2024"

"Notre série continue, c’est notre 10e match sans défaite, a d'abord expliqué le technicien au Midi Libre. On n’a pas pris de buts une nouvelle fois. Il y a quelques points positifs à tirer. Mais mardi, il faudra hausser le niveau. On a tous envie d’y être, on a tous envie de faire un gros match. J’ai envie de continuer à vivre des rencontres de Coupe d’Europe. Si on peut faire quelques matches en plus, cela permet au club de grandir. J’ai envie d’être en Coupe d’Europe en 2024."

Suivez l'actualité du RC Lens sur notre page dédiée aux Sang et Or

🎙 #LeDébrief après #MHSCRCL



💬 Franck Haise : « On n'a pas fait un match à la hauteur de ce que l'on espérait. On aurait dû rendre une autre copie. »



💬 Adrien Thomasson : « Il y a eu trop de déchets techniques. Être plus "tueurs" aurait fait la différence. » pic.twitter.com/lFODMPGUH9 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 8, 2023

Podcast Men's Up Life