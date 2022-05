RC Lens : le FC Nantes a fait un cadeau empoisonné aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Jonathan Gradit (29 ans) pouvait avoir le sourire dimanche à Reims. La courte mais précieuse du RC Lens à Delaune face au Stade de Reims (2-1) a permis au club artésien de continuer à rêver d’une place en coupe d’Europe la saison prochaine.

« On profite de tout ce qui nous arrive, savoure le défenseur du RC Lens dans L’Équipe. Des supporters, des super moments que l’on vit entre nous depuis deux ans. Quoi qu’il arrive, on aura fait une saison extraordinaire. Ce serait malhonnête de vous dire qu’on ne serait pas déçus si on n’était pas européens. Mais on paie notre coup de moins bien (fin d’année 2021) qui nous a empêchés de rester dans le haut du tableau. Maintenant, depuis six ou sept rencontres, on est bien revenus. »

Le seul frein à cet optimisme béat est venu du Stade de France, où le FC Nantes a battu l’OGC Nice en finale de la Coupe de France samedi (1-0) et mis plus de bâtons dans les roues des actuels 7es de Ligue 1 (un succès niçois aurait rendu la sixième place qualificative pour l’Europe). « On reste sur le fil du rasoir mais c’est ça qui est beau, sourit Gradit. Que l’on perde 0-1 ou 0-2, c’est la même chose. On gardera cette idée de jeu jusqu’à la fin. La victoire reste compliquée. Strasbourg s’accroche comme nous jusqu’au bout. La victoire de Nantes en Coupe de France ne nous a pas arrangés mais on ne nous a rien donné cette saison. On va donc continuer à s’arracher. »

🚨🚨🚨🚨 Info @lequipedusoir : "Vente du #FCNantes très avancée autour de 80M€ par un investisseur non affilié au Collectif Nantais. C'est sur le point de se faire." . 🚨🚨🚨🚨 — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) May 9, 2022

Pour résumer Si le RC Lens avance toujours ses pions en vue d’une qualification européenne en fin de saison avant les deux dernières journées, la tâche n’a pas été rendue plus facile par le sacre du FC Nantes samedi en Coupe de France contre l’OGC Nice (1-0).

Bastien Aubert

Rédacteur