RC Lens : le FC Séville a reçu un accueil houleux à son retour en Espagne

C'est fou à dire mais le FC Séville a été mieux accueilli à Lens que dans sa propre ville hier soir ! A Bollaert, vu ce qui s'est passé entre les autorités françaises et les supporters andalous, les Sang et Or se sont montrés particulièrement chaleureux avec les visiteurs d'un soir. Mais le succès du Racing a condamné le club andalou à une élimination précoce des compétitions européennes. Lui qui est devenu le roi de l'Europa League en deux décennies (sept victoires) n'a même pas pu être reversé dans sa compétition préférée. Et forcément, cela n'a pas plu à ses supporters...

"Fils de p..., vous êtes nuls !"

Ainsi, ils étaient plusieurs dizaines à attendre les joueurs à l'aéroport de Séville la nuit dernière. Sergio Ramos, Ivan Rakitic et compagnie ont été accueillis par des "Fils de p..., vous êtes nuls !", selon le média Diario de Sevilla. C'est que cette élimination des Coupes d'Europe sanctionne une première partie de saison cataclysmique car les Andalous sont 16es en Liga, à seulement trois longueurs de la zone rouge...

