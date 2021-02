RC Lens : le fils d'une légende des Sang et Or débarque au Paris FC !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Immense défenseur du RC Lens (2002-04) et de l'équipe du Cameroun, Rigobert Song (44 ans) voit son fils suivre le même chemin que lui. En effet, comme il l'a fait savoir sur Twitter l'actuel sélectionneur de l'équipe Olympique du Cameroun, son fils Bryan, âgé de 12 ans, intègre le centre de formation du Paris FC (Ligue 2).

Si le paternel est connu pour avoir été un défenseur rugueux à Metz, Liverpool, West Ham ou encore Galatasaray, le rejeton paraît un peu plus soyeux. Bryan Song évolue en effet meneur de jeu. Espérons le découvrir dans quelques années en Ligue 1...