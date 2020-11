RC Lens : le grand jour est enfin arrivé pour Fofana, Ganago va beaucoup mieux ! !

Personne au RC Lens n’a témoigné de signe d’inquiétude pour Seko Fofana depuis son arrivée cet été. Malgré ses soucis aux ischio-jambiers décelés avant même sa signature en Artois, Florent Ghisolfi a toujours clamé haut et fort que le milieu de 25 ans allait reprendre la compétition et serait même performant rapidement dès l’instant où il serait en mesure de jouer. Cette hypothèse devrait prendre de l’épaisseur dès vendredi. Le site Lensois.com croit savoir que la recrue la plus chère du RC Lens est pressentie pour jouer une heure en amical contre Anderlecht (13h), cinq jours après son entrée en jeu face au Stade de Reims pour une demi-heure (4-4).

Ganagoa a repris l'entraînement collectif

« On a retrouvé depuis la semaine dernière une grande partie de l’effectif. Avec les sélections on a des joueurs partis mais on a presque l’effectif au complet. On intègre 5-6 jeunes de la réserve, ça permet de bien bosser, on a fait de bonnes séances et on va conclure avec ce match à Anderlecht », a expliqué Franck Haise à la chaîne Téléfoot. De son côté, La Voix du Nord explique qu’Ignatius Ganago ne devrait pas être de la partie demain. L'attaquant du RC Lens a tout de même pu reprendre l’entraînement collectif ce jeudi pour une reprise partielle après son entorse de la cheville survenue face à l’ASSE (2-0).