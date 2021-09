RC Lens : le gros casse-tête de Haise repoussée au derby face au LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En ce début de saison, le RC Lens avait trouvé un équilibre offensif avec la titularisation du duo Florian Sotoca – Ignatius Ganago. Une animation offensive susceptible d'évoluer avec le retour d'Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG, et la montée en régime de Wesley Saïd, enfin apte au combat après une préparation estivale tronquée par les blessures.

Ganago absent, l'attaque devrait être Sotoca - Kalimuendo

A Bordeaux dimanche, Franck Haise n'aura toutefois pas à répondre à ce casse-tête dans sa totalité puisque Ganago va céder naturellement sa place à Kalimuendo et que Saïd, qui n'a pas encore 90 minutes complètes dans les jambes, devrait débuter sur le banc.

Comme annoncé hier, Ignatius Ganago est en effet forfait pour ce match. Le Camerounais, qui ne dispose pas d'un cycle de vaccination complet et d'un pass sanitaire, doit en effet respecter un délai d'isolement de sept jours du fait de son retour d'une zone à risques (la Côte d'Ivoire). Un problème similaire à celui du rennais Alfred Gomis même si, dans le cas des Sang et Or, c'est quand même un peu moins pénalisant...