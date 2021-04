RC Lens : le gros sous-entendu de Dall’Oglio (SB29) sur les pénaltys sang et or

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Tout le monde l'avait mauvaise dimanche au stade Francis Le Blé ! Le Stade Brestois et le RC Lens, qui se sont séparés sur un nul (1-1), en avaient tous deux après l'arbitrage. Cela a d'ailleurs valu une expulsion à Franck Haise, qui a déclaré au sifflet qu'il était malhonnête. Mais Olivier dall'Oglio n'a pas été reste. En conférence de presse, il a rappelé combien les Sang et Or savaient se procurer des pénaltys cette saison…

"C’est une équipe qui joue bien les coups, c’est leur douzième pénalty donc il y a de l’expérience, non ?, a lancé le technicien. Une réflexion un peu surprenante dans la mesure où le Racing Club de Lens remonte en Ligue 1 après cinq années d'absence et n'a donc pas, en elle, le vice inhérent à l'élite.