RC Lens : le groupe contre le LOSC est tombé, Berg convoqué

Le choc des 16es de finale de Coupe de France aura lieu demain soir à Bollaert entre le RC Lens et le LOSC. Un derby du Nord pour lequel la recrue norvégienne du RCL, Patrick Berg, fait sa première apparition dans le groupe de Franck Haise. Wesley Saïd et Gaël Kakuta font leur retour.

J-1 avant #RCLLOSC 🔥



Voici les 20 joueurs convoqués par Franck Haise pour défier Lille OSC demain 👊



1⃣ère apparition dans le groupe de Patrick Berg

▶️ Gaël Kakuta et @Westar974 de retour#SiFierDEtreLensois #CoupeDeFrance #CdF pic.twitter.com/2K7gcw050b — Racing Club de Lens (@RCLens) January 3, 2022