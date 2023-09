RC Lens : le groupe contre Strasbourg est tombé, un retour à signaler

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C'est demain, vendredi, que débute la 7e journée de Ligue 1. Avec le déplacement du RC Lens sur la pelouse du RC Strasbourg. Comme on pouvait s'y attendre, Franck Haise devra faire sans plusieurs joueurs, tels Jimmy Cabot, Wuilker Farinez, Massadio Haïdara et David Pereira da Costa, tous blessés. Retour de Maouassa On note en revanche le retour de Faitout Maouassa. J-1 avant #RCSARCL 👊



Voici les 20 joueurs convoqués par Franck Haise pour affronter le @RCSA demain !



➡️ Faitout Maouassa fait son retour dans le groupe artésien.#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) September 28, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Demain, en match d'ouverture de la 7ème journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg. L'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, vient de communiquer un groupe de vingt joueurs. Un retour est à signaler.

