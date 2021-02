RC Lens : le groupe de Franck Haise face au Stade de Reims est tombé

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au FC Nantes

Un groupe habituel communiqué par l'entraîneur du RC Lens. Massadio Haïdara et Simon Banza, qui avaient manqué le déplacement à Nantes (4-2), en Coupe de France, pour cause de suspension, sont de retour. Mais c'est toujours sans Igniatius Ganago, blessé, que les Sang et Or se déplaceront en Champagne. Diallo, Traoré et Oudjani manquent également à l'appel.