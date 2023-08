RC Lens : le groupe de Haise est tombé, première pour Elye Wahi !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La liste est tombée il y a quelques minutes et Elye Wahi figure bien dans le groupe lensois qui fera le voyage jusqu’à Paris. C’est le jeune milieu offensif Oscar Cortes, présent dans le groupe contre Rennes, qui fait les frais de l’arrivée de l’ancien Montpelliérain. Cortes laissé à disposition de la réserve Le Colombien est laissé à la disposition de la réserve alors que Neil El Aynaoui est toujours suspendu, que Jimmy Cabot et Wuilker Farinez sont toujours blessés et que Lukasz Poreba et Wesley Said sont en phase de reprise. J-1 avant #PSGRCL 🔥



Voici les 2⃣0⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour défier le Paris Saint-Germain demain 👊



➡️ Première dans le groupe pour le néo-Artésien Elye Wahi.#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) August 25, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour le choc PSG – RC Lens de samedi soir (21 heures) au Parc des Princes, Franck Haise a choisi de convoquer un groupe de 20 joueurs. La dernière recrue des Sang et Or est présente ! Elye Wahi remplace le colombien Oscar Cortes pour ce déplacement.

