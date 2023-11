RC Lens : le groupe de Haise pour Arsenal est tombé, deux bonnes nouvelles confirmées !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Absents le week-end dernier lors du match de Ligue 1 face à Clermont, remporté par les Sang et Or (3-0), Kevin Danso et Deiver Machado sont bien présents dans le groupe lensois pour aller défier les Gunners à l'Emirates Stadium. Le groupe du RC Lens : Leca, Samba, Pandor - Aguilar, Machado, Danso, Medina, Maouassa, Haïdara, Gradit, Khusanov, Frankowski - Abdul Samed, Pereira Da Costa, Fulgini, Diouf, El Aynaoui, Mendy, Thomasson - Sotoca, Wahi, Saïd. J-1 avant #ARSRCL 👊



Voici les 2⃣2⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour affronter @Arsenal, demain, en @ChampionsLeague ! 🇪🇺



➡️ Deiver Machado fait son retour dans le groupe sang et or.#FierDEtreLensois #UCL — Racing Club de Lens (@RCLens) November 28, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le coach du RC Lens, Franck Haise, a retenu un groupe de 22 joueurs pour le cinquième match de poule de la Ligue des Champions contre Arsenal. À noter les présences Kevin Danso et Deiver Machado, absents contre Clermont.

