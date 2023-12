RC Lens : le groupe de Haise pour le FC Séville est tombé !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Wuilker Farinez, Jimmy Cabot, Deiver Machado, tous trois blessés, et Oscar Cortès, non qualifié, manquent à l'appel dans le groupe retenu par Franck Haise pour la réception ce mardi (21h) du FC Séville. Le groupe du RC Lens : Leca, Samba, Pandor - Aguilar, Danso, Gradit, Haïdara, Maouassa, Frankowski, Khusanov, Medina - Abdul Samed, Diouf, El Aynaoui, Fulgini, Mendy, Thomasson, Pereira Da Costa - Saïd, Guilavogui, Wahi, Sotoca, Sishuba. J-1 avant #RCLSevillaFC 👊



Voici les 2⃣3⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour disputer la rencontre face au @SevillaFC, demain, en @ChampionsLeague. 🇪🇺#FierDEtreLensois #UCL — Racing Club de Lens (@RCLens) December 11, 2023

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a convoqué un groupe de 23 joueurs pour le sixième et dernier match de poule de la Ligue des Champions face au FC Séville.

Fabien Chorlet

Rédacteur