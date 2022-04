RC Lens : le groupe de Haise pour le RC Strasbourg est tombé !

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il continuer de titulariser Kakuta ?

Le groupe du RC Lens : Leca, Farinez - Clauss, Gradit, Haïdara, Machado, Medina, Wooh - Berg, Cahuzac, Camara, Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakuta, Pereira Da Costa - Baldé, Ganago, Kalimuendo, Saïd.

J-1 avant #RCSARCL 🔥



Voici les 20 joueurs convoqués pour défier Strasbourg demain 👊



En l'absence de Kevin Danso et Florian Sotoca (suspendus), et de Corentin Jean (genou), Franck Haise fait appel aux jeunes Sang et Or Ibrahima Baldé et Mamadou Camara.#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/GTsF3VS0X3