RC Lens : le groupe de Haise pour Linas-Montlhéry dévoilé, le verdict est tombé pour Medina !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Sorti sur blessure lors de la victoire dimanche dernier contre le Paris Saint-Germain (3-1) et annoncé incertain par Franck Haise en conférence de presse d'avant-match, Facundo Medina est absent tout comme Deiver Machado, suspendu, et Wesley Saïd, blessé. Le groupe du RC Lens : Leca, Samba - Le Cardinal, Danso, Fortes, Medina, Haïdara, Gradit, Boura - Frankowski, Fofana, Poreba, Abdul Samed, Onana, Pereira Da Costa - Claude-Maurice, Sotoca, Openda, Labeau-Lascary, Bonte. J-1 avant #ESALMRCL en 32es de @coupedefrance 🔥



Voici les 20 joueurs convoqués par Franck Haise pour défier l'ESA Linas-Montlhéry demain 👊



👉 Deiver Machado ❌ suspendu

👉 David Pereira da Costa ➡️ de retour

👉 Wesley Saïd 🏥 à l'infirmerie#FierDEtreLensois #CoupeDeFrance pic.twitter.com/cyBplYtTB7 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 6, 2023

Pour résumer On connaît la composition du groupe du RC Lens pour le 32e de finale de la Coupe de France contre Linas-Montlhéry. Sorti sur blessure lors de la victoire dimanche dernier contre le Paris Saint-Germain (3-1), Facundo Medina est absent.

Fabien Chorlet

Rédacteur