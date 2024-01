RC Lens : le groupe des Sang et Or face au PSG est tombé

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Voici les choix de Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, pour le match face au PSG, demain dimanche à Bollaert. On note que le Racing est privé de Ruben Aguilar, touché à un genou. Présence, en revanche, de Jhoanner Chavez, finalement qualifié pour la rencontre. J-1 avant #RCLPSG 👊



Voici les 2⃣1⃣ joueurs convoqués pour la réception du PSG, demain, en @Ligue1UberEats.



➡ Jhoanner Chávez et le joueur #MadeInGaillette Anthony Bermont font leur première apparition dans le groupe artésien 👇#FierDEtreLensois #LaPassionÀTouteÉpreuve — Racing Club de Lens (@RCLens) January 13, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Demain soir, à compter de 21 heures, le RC Lens accueille dans son antre de Bollaert le PSG à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Le défenseur équatorien, Jhoanner Chavez, effectue sa première apparition dans le groupe de Franck Haise.

