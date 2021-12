RC Lens : le groupe des Sang et Or pour le PSG dévoilé !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a retenu un groupe de 20 joueurs pour la réception ce samedi du Paris Saint-Germain, à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Blessés, Yannick Pandor (quadriceps), Deiver Machado (ménisque) et Wesley Saïd (ischios-jambiers) manquent toujours à l'appel.

Le groupe du RC Lens : Leca, Farinez - Clauss, Danso, Gradit, Haïdara, Medina, Wooh - Boli, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakuta, Pereira Da Costa, Varane - Ganago, Jean, Kalimuendo, Sotoca.

