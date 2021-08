RC Lens : le groupe face au Stade Rennais connu, avec déjà la présence de deux recrues !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Franck Haise compte déjà sur ses recrues ! Le coach du RC Lens a annoncé sur son groupe pour le déplacement sur la pelouse du Stade Rennais à 13h ce dimanche pour la 1ère journée de Ligue 1

Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski déjà présents !

Alors qu'il va devoir composer sans bon nombre de joueurs en défense, - Jonathan Gradit et Facundo Medina suspendus, Massadio Haïdara est lui blessé à un mollet - le technicien Sang et Or a déjà appelé Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski qui ont tous les deux signé cette semaine. Le demi frère de Raphael Varane, Jonathan (19 ans) a également été appelé. En revanche, l'autre recrue, arrivée en provenance de Toulouse, Wesley Saïd est absent (blessé).

J-1 avant #SRFCRCL 🔥



Voici le premier groupe de 20 joueurs convoqué par Franck Haise pour affronter le Stade Rennais demain 👊



À noter la présence des néo-Lensois Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski ✅#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/cExtV0erPC — Racing Club de Lens (@RCLens) August 7, 2021